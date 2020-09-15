РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 сен. Сотрудники полиции городского округа Мытищи задержали подозреваемую в совершении кражи мобильного телефона 63-летнюю местную жительницу, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратился 29-летний местный житель. Он пояснил, что неизвестное лицо путем свободного доступа похитило его мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 29 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 63-летняя местная жительница. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.