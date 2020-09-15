РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Люберецкие спортсмены завоевали 18 золотых и две серебряные медали на Национальном чемпионате по пауэрлифтингу, который прошел в этом году в Суздале, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Глава муниципалитета Владимир Ружицкий поздравил «Люберов» с очередной победой.

«От всей души поздравляю земляков с ошеломляющими результатами! За шесть лет своего существования команда «Любера» стала олицетворением русской мощи и несгибаемой силы духа, настоящим символом Люберец! Успехов вам и спортивной удачи!» - сказал Ружицкий.

Второй год подряд «Любера» становятся победителями Национального чемпионата по пауэрлифтингу. В этом году, помимо завоеванных медалей, спортсмены установили еще и рекорды России в своих номинациях.