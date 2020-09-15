РИАМО - 15 сен. Отопительный сезон в Подмосковье начинается тогда, когда температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Отопительный сезон в Московской области начнется как обычно, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №354», - сказал собеседник агентства.

Данным постановлением установлено, что отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за пятидневным периодом, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха находится ниже плюс 8 градусов.

Во вторник во всех муниципалитетах Московской области завершается ремонт и испытания тепловых сетей. Пробные топки назначены на 15 сентября.