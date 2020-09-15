РИАМО - 15 сен. Столичный дорожный патруль за год спасает в среднем шесть животных, которые оказываются на автомобильных дорогах города, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Ранее на МКАД в районе Химок заметили гуляющего лося.

«Важно помнить, что животные могут спровоцировать ДТП. Поэтому, спасая их, одновременно заботимся и о порядке движения транспорта. Коллегам доводилось козла ловить на МКАД. Но, будем надеяться, что больше никто подобный не повстречается», - сказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые животные постоянно доставляют неудобства автомобилистам.

«У нас есть постоянные «клиенты» – утки с утятами, которых приходится переводить через дорогу», — отметил собеседник агентства.

По его словам, периодически дорожному патрулю приходится спасать животных как со спокойных московских улиц, так и в местах с интенсивным движением, в том числе на МКАД. Чаще других на автотрассах оказываются кошки и собаки.