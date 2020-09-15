РИАМО - 15 сен. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что старые и трухлявые съедобные грибы могут оказать токсическое влияние на организм человека.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб», – рассказал Вишневский в интервью Радио Sputnik.

Однако есть те, кто собирает червивые грибы, уверяя себя, что шляпка или ножка проедены «совсем немного». Люди часто кладут собранное в соленую воду для изгнания личинок насекомых. Но важно не только избавиться от личинок.

«Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться», - сказал Вишневский.

Он добавил, что для получения максимального количества лекарственных свойств следует собирать старые грибы. При сборе грибов с гастрономическими целями нужно выбирать молодые грибы.