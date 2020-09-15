РИАМО - 15 сен. Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в легкомоторный самолет в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть полиции 14 сентября поступило сообщение от 54-летнего жителя Москвы о том, что во время полета над поселком Шевлино по управляемому им легкомоторному четырехместному самолету кто-то открыл стрельбу. В результате инцидента была повреждена обшивка двери пилота. Самолет совершил посадку в штатном режиме. Никто не пострадал.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель города Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого завели дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».