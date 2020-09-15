РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Занятия в «Студии граффити» в Подольске возобновятся и будут проходить по пятницам для всех желающих, сообщается в группе «ГРАФФИТИ СТУДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, после длительного перерыва мы снова возобновляем нашу работу! Уже в ближайшую пятницу мы ждем всех желающих в нашей мастерской. Команда «Студии граффити» не сидела без дела и готовила новые вдохновляющие идеи. Наши планы на ближайшее время: провести перфоманс рисунков на техпленке и роспись «Кастомизация» одежды», - говорится в сообщении.

Всех желающих ждут по пятницам в 17:00 по адресу: улица Ульяновых, дом 1. С собой просят брать сменную обувь или бахилы.