РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 сен. В подмосковном Щелкове началась подготовка к зимнему сезону, о подготовке к зиме было доложено во время оперативного совещания с участием главы округа Андрея Булгакова, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«На данный момент к началу зимнего сезона заготовлено 8 тысяч тонн песко-соляной смеси, к 1 октября мы планируем увеличить запас смеси до 12 тысяч», - сказала заместитель главы администрации городского округа Анастасия Агеева.

На совещании Булгаков вручил почетную грамоту директору МКУ «Центр гражданской защиты» Леониду Киселеву за умелые действия и оперативную работу при тушении пожара, который произошел 27 августа на Фряновском керамическом заводе. Также были отмечены сотрудники Щелковского аварийно-спасательного отряда.