РИАМО - 15 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил отечественному производителю электротехнического оборудования ООО «Электрорешения» (компания EKF) статус якорного резидента технопарка «Отрадное», что дает право на получение налоговых льгот, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%», — отмечается в материале.

Компания EKF работает более 18 лет в России. Кроме электротехнического оборудования, компания занимается разработкой программного обеспечения и аппаратуры для «Умного дома».

«Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «РЖД», ГК «ПИК», «Группа ЛСР», ФСК «Лидер» используют для своих проектов оборудование EKF.

ООО «Электрорешения» стала третьим якорным резидентом технопарка «Отрадное». Такой же статус ранее получили ООО «Аби» и ООО «Аби Продакшн», которые входят в международную группу ABBYY.

Всего резидентами технопарка являются 60 компаний, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.