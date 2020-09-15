РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 сен. В подмосковных Котельниках в ходе рейда пресекли работу 14 нелегальных таксистов, также эвакуировали две машины, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Состоялся очередной профилактический рейд по выявлению нелегальных таксистов сотрудниками Котельниковского отдела полиции совместно с сотрудниками администрации округа и ГИБДД. Он прошел на пересечении улицы Кузьминской и 2-го Покровского проезда, а также на автовокзале.

«В результате рейда в отдел доставлено 14 человек, составлены административные протоколы, которые будут направлены в суд для принятия решения. Эвакуированы две единицы автотранспорта», - говорится в сообщении.