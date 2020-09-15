РИАМО - 15 сен. Движение ограничили на участке Третьего транспортного кольца от улицы Ермакова Роща дом 16А, строение 2 до Тестовой улицы, дом 1А, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения.

Движение ограничат до 31 октября из-за проведения ремонта дорожного покрытия эстакады Сити Транзит ТТК.

«Особенности: поэтапное занятие 1 полосы в каждом направлении», - говорится в сообщении.

Ограничение движения действует с 7 сентября.