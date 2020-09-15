РИАМО - 15 сен. Все столичные теплоэлектроцентрали подготовились к работе в новом отопительном периоде, годовая программа ремонта основного тепломеханического оборудования на городских ТЭЦ выполнена более чем на 50%, говорится в материалах пресс-службы ПАО «Мосэнерго».

«На начало сентября годовая программа ремонтов основного тепломеханического оборудования - энергоблоков, энергетических котлов, турбин - выполнена более чем на 50%. В том числе ремонты пиковых водогрейных котлов завершены почти на 70%», - говорится в материалах.

Так, на одной из крупнейших станций «Мосэнерго» - ТЭЦ-25 - проходит ремонт турбины Т-250. Это самая мощная турбина, выпущенная советской промышленностью. Она способна обеспечить теплом и электроэнергией население небольшого города.

«Подготовка к сегодняшнему капитальному ремонту началась еще пять лет назад. У нас производится замена лопаточного аппарата, ротера высокого давления. В общем и целом станция к зиме подготовлена и может нести заданную диспетчерскую мощность», - сказал заместитель главного инженера ТЭЦ-25 Игорь Лущенков.

Он добавил, что текущий ремонт оборудования никак не скажется на работе теплоэлектроцентрали.