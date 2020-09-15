РИАМО - 15 сен. На территории столицы и Подмосковья на 17 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в мегаполисе и области действует с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской области Центрального федерального округа. На территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областей объявлен следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности.

Ночью 17 сентября в Московском регионе будет облачно и дождь. Температура воздуха составит плюс 9-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, облачность и дождь сохранятся.