РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 17 сентября пройдет концертно-патриотическая программа в честь дня улицы Дмитрия Холодова, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех жителей на концертно-патриотическую программу «Улица Дмитрия Холодова». Мероприятие состоится 17 сентября в 16:00. Место проведения: микрорайон Климовск, у дома №4 на улице Дмитрия Холодова (спортивная площадка)», - говорится в сообщении.

Организатором праздника является коллектив Дома культуры имени 1 Мая.

Российский журналист, корреспондент Холодов вырос в подмосковном Климовске. 17 октября 1994 года погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Посмертно удостоен премий Союза журналистов России и «За свободу прессы».