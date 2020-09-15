РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 сен. В Домодедове около 200 человек сделали прививку от гриппа в мобильной поликлинике в выходные, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Около 200 домодедовцев поставили прививку от гриппа в мобильной поликлинике на прошлых выходных», - говорится в сообщении.

Мобильная поликлиника работает по субботам и воскресеньям с 10:00 до 14:00 в парке «Елочки». При себе желающим привиться нужно иметь паспорт и полис. Если прививка ставится ребенку, то нужно его свидетельство о рождении.