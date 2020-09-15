РИАМО - 15 сен. Депутат Госдумы, академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, может заражать других в течение периода до 90 дней даже при отсутствии симптомов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Онищенко отметил, что следует аккуратнее оперировать подобными цифрами и не выносить в публичное пространство то, что должно обсуждаться специалистами.

«Такие вопросы стоит обсуждать только в научной среде. Это достаточно казуистические вещи. Да, такое может быть, но это единичные случаи, которые никакого эпидемического значения не имеют. Так что не надо сеять панику», – сказал Онищенко.

Он отметил, что эпидемический процесс укладывается в те рамки, которые ранее были установлены.​

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

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- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.