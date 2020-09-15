РИАМО - 15 сен. В Москве в 2021 году возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс, многофункциональный ФОК ГБУ «Центр физической культуры и спорта СЗАО Москвы» разместится по адресу: Тушинская улица, владение 16, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Работы по строительству многофункционального ФОКа на Тушинской улице начали еще в октябре 2018 года. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства.

«За последнее десятилетие спортивная инфраструктура Москвы пополнилась десятками новых объектов. Среди них – несколько уникальных сооружений, таких как футбольный стадион «Спартак» или спортивный квартал «Парк Легенд» на ЗИЛе. Но прежде всего – мы строим обычные ФОКи для молодых спортсменов, студентов и местных жителей во всех районах Москвы», - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что цель данной программы – дать каждому москвичу возможность для занятий спортом в шаговой доступности от дома.

Планы на 2011-2023 годы включают строительство 149 новых ФОКов с бассейнами, ледовыми катками и универсальными спортивными залами. При этом из них 85 комплексов уже построены и открыты.

«Десятки спортивных объектов находятся в разных стадиях строительства. Например, здесь на Тушинской улице через год-полтора будет открыт большой ФОК с двумя бассейнами и универсальным игровым залом. Мы также планируем привести в порядок расположенный по соседству стадион «Красный Октябрь», сформировав полноценный спортивный кластер для жителей Покровского-Стрешнево, да и других близлежащих районов», – отметил Собянин.

ФОК на Тушинской будет одним из крупнейших районных спорткомплексов Москвы для любительских занятий физической культурой и спортом. В нем будут проводить групповые и индивидуальные занятия по волейболу, бадминтону, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, аэробике, чирлидингу, оздоровительной гимнастике, плаванию. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься 228 человек.

Всего в четырехэтажном комплексе общей площадью 9,2 тысячи квадратных метров будут оборудованы взрослый плавательный бассейн, детский бассейн, универсальный игровой зал, тренажерный. Будет свой буфет, фито-бар, раздевалки. Маломобильным гражданам обеспечат комфортный доступ в здание. Также будет своя парковка.

Проектировщик – АО «Московский архитектурно-художественный проектный институт имени Академика Полянского». Генподрядчик – ООО «АльянсТелекоммуникейшнс».

Новые ФОКи строят в Москве не только в районах массовой застройки, но и в сложившихся городских кварталах, жители которых испытывают дефицит спортивных сооружений в шаговой доступности. Примерно 40% новых ФОКов планируется возвести за счет городского бюджета, остальные 60% – за счет федеральных университетов и частных инвесторов.