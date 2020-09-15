РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 сен. В городском округе Мытищи 1 октября пройдет экологическая акция «Школа утилизации: электроника», сообщается на сайте администрации горокруга.

Дважды в год в Мытищах проходит экоакция «Школа утилизации: электроника», направленная на снижение экологического вреда от захоронения электронного мусора. Программа проводится при поддержке министерства экологии и имущественных отношений Московской области и представляет собой бесплатный сбор и утилизацию электрооборудования в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства.

«В Мытищах акция состоится 1 октября с 13:00 до 15:00 на территории перед Дворцом культуры «Яуза». На бесплатную утилизацию принимается оборудование компьютерное, электронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские свойства (компьютерная и офисная техника, бытовая техника, включая холодильники и кондиционеры, электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, за исключением отдельно собранных картриджей и оборудования, помеченного значком «Радиация»)», - говорится в сообщении.

Нововведением сбора станет помощь в вывозе вторсырья пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого необходимо с 21 по 30 сентября обратиться в контрольное управление администрации округа по телефону: 8(495)586-75-06.