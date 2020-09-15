РИАМО – 15 сен. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего футболиста Романа Широкова из-за избиения арбитра, сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошел еще в августе во время матча на любительском турнире. Дело возбуждено по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».



«Роман Широков, по нашей информации, отказался договариваться и заключать перемирие с избитым им арбитром», - говорится в сообщении.



Между тем, спортсмен признался в содеянном и пояснил, что готов понести наказание. Кроме того, он согласен возместить материальный ущерб.



От действий экс-футболиста пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, рассечение брови и сотрясение мозга.



Широков рассказал, что напал на судью из-за неназначения пенальти и показанной красной карточки.