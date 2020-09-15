РИАМО - 15 сен. Рассмотрение дела бывшего члена правления энергохолдинга ПАО «Интер РАО» Карины Цуркан, которую подозревают в шпионаже, было отложено в Мосгорсуде на 21 сентября, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

«Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Цуркан отложено на 21 сентября в 10:00», — говорится в сообщении.

Следствие обвиняет Цуркан в сотрудничестве с молдавской спецслужбой. По мнению следователей, женщина стала шпионкой в августе 2004 года. Цуркан свою вину отрицает.​​