РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 сен. По 20 сентября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Основная цель акции – принятие мер по обеспечению безопасности при перевозке граждан и багажа легковыми такси, а также приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легковых такси», – говорится в сообщении.

В ходе акции особое внимание будет уделено наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению водителями такси правил дорожного движения РФ.