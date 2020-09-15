РИАМО - 15 сен. Ангар для воздушных судов компаний, входящих в группу «Аэрофлот», построили в Шереметьеве в рекордные 12 месяцев, сообщил первый заместитель генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин.

«Ангар построен всего лишь за 12 месяцев - это рекордные сроки. В соответствии с долгосрочной программой развития при приходе компании «Россия», один из объектов, которые мы запустили, - это ангар для типов воздушных судов 747, 800. По сути, в данном ангаре можно обслуживать любые типы судов, которые эксплуатируются группой-компаний «Аэрофлот», - сказал Никулин журналистам.

По его словам, одновременно в ангаре можно разместить до пяти воздушных судов, что упрощает деятельность для технического обслуживания самолетов.

«Общие инвестиции в объект составили 57,3 миллиона долларов. В целом, это очередное подтверждение наших возможностей и обеспечение наших партнеров и аэропорта наивысшими технологиями», - заключил Никулин.

Общая площадь ангарного комплекса составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Комплекс оснащен современным инженерным оборудованием для комплексной проверки технического состояния воздушного судна, которая выполняется раз в месяц или каждые 500 часов налета.

На территории комплекса есть ангарная секция для технического обслуживания воздушных судов с пятиэтажной производственной пристройкой и двухэтажной пристройкой взрывоопасных производств, компрессорная станция, насосная станция пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды, трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой.

Кроме того, на территории комплекса находится предангарная площадь для стоянки и транспортировки воздушных судов в ангар с дорогами и технологическими площадками для проезда и маневрирования спецтехники.