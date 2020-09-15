РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Труженице тыла Тамаре Воскобоевой-Боклач из Подольска вручили подарки от правительства Подмосковья и администрации округа к 90-летнему юбилею, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Поздравления с 90-летием 14 сентября принимала труженица тыла в годы Великой Отечественной войны Тамара Воскобоева-Боклач. Ее с этим замечательным юбилеем поздравил начальник территориального отдела в микрорайоне Львовский Александр Литвин. Юбиляру были вручены поздравительный адрес от президента Российской Федерации, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Труженице тыла пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.