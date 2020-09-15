РИАМО - 15 сен. Паллиативных пациентов в столице обеспечат бесплатными медицинскими изделиями для использования на дому, также расширены списки бесплатных медикаментов для льготников и людей с орфанными заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Выдача медицинских изделий будет организована через территориальные центры социального обслуживания и ресурсные (прокатные) центры, которые будут созданы в медицинских организациях, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь взрослым и детям на дому», — говорится в сообщении.

Пациентов обеспечат медицинскими изделиями, сильнодействующими, в том числе и наркотическими, лекарственными препаратами вне зависимости наличия или отсутствия у них статуса инвалида. В том числе пациентам предоставят абсорбирующее белье, пеленки, медицинские противопролежневые матрасы, перевязочные материалы, ходунки, медицинские кровати, кресла-каталки, системы подъема и перемещения пациентов и другое.

Нововведения помогут улучшить качество жизни 30-35 тысяч человек.

Список бесплатных лекарственных препаратов дополнили этионамидом, вакцинами из национального календаря прививок, элотузумабом и гадотеридолом.

Также в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний добавили апластическую анемию неуточненную (заболевание кроветворной системы) и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра).