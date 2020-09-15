РИАМО - 15 сен. За последние сутки в Московской области выявили 151 случай коронавирусной инфекции, при этом ни одного случая не выявили в 27 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Так, ни одного случая заражения Covid-19 не выявили в Богородском, Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском округах, Бронницах, Дзержинском, Домодедове, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Черноголовке, Шаховской, Щелкове, Электрогорске, а также в Рошале, входящем в городской округ Шатура.

За минувшие сутки 21 новый случай заражения выявлен в Королеве, 16 – в Красногорске, 15 – в Пушкинском округе, 12 – в Жуковском, девять – в Раменском округе, восемь – в Люберцах, семь – в Балашихе, по шесть – в Клину, Солнечногорске и Орехово-Зуевском округе.

Пять случаев коронавируса выявили в Мытищах. Четыре случая заражения за сутки выявили в Химках. По три случая инфицирования Covid-19 выявили в Дмитровском и Одинцовском округах, а также в Долгопрудном и Лобне. По два случая выявлено за сутки в Воскресенске, Истре, Ленинском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах.

По одному зараженному коронавирусом за сутки выявили в Талдомском городском округе, Власихе, Егорьевске, Ивантеевке, Котельниках, Краснознаменске, Луховицах, Озерах, Павловском Посаде, Подольске, Серпухове, Чехове, Шатуре, а также в Электростали.

За все время пандемии в Подмосковье выявлено 70 658 случаев заражения Covid-19. Умерли 1 255 человек. Выздоровел и выписался 53 731 человек.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.