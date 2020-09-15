РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 сен. Продовольственные магазины городского округа Мытищи проверили на обеспеченность продуктами питания, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг муниципалитета Любовь Сабирзянова.

«Сотрудниками управления потребительского рынка и услуг осуществлен еженедельный мониторинг ситуации по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере потребительского рынка и услуг», - написала Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в программу по отслеживанию ситуации по обеспеченности жителей продуктами питания включены 137 сетевых объектов торговли по 9 товарным позициям.