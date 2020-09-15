РИАМО - 15 сен. Более 40 подмосковных педагогов получили сертификаты на жилищную субсидию по программе социальной ипотеки, церемония прошла в доме правительства Московской области, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Каждый из вас продемонстрировал педагогические достижения. В этом зале присутствуют 43 педагога, которые получают сертификат. А всего в этом году по решению губернатора 110 педагогов получат такой сертификат», - сказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

Свидетельства о праве на жилищную субсидию в рамках программы «Социальная ипотека» получили 23 учителя и 20 молодых педагогов из разных муниципалитетов Подмосковья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. В этом году сертификаты по программе уже получили 67 педагогических работников.

«Такой программы по масштабу в стране не существует», - отметил Бронштейн.