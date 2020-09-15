РИАМО - 15 сен. Благоустройство столичного района Орехово-Борисово Южное будет продолжено, в планах — построить спорткомплекс с бассейном, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что район продолжают модернизировать. Недавно там провели работы на насосно-перекачивающей станции.

«Первое, на что обращаешь внимание, - название. На нынешней территории района были деревня Орехово и село Борисово. Впервые их письменно упоминают в конце XVI века, а современный район образован в 1991-м. Местные жители любят отдыхать в небольшой, но уютной Березовой роще. В районе появились новые игровые площадки для малышей», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Также мэр отметил, что на территории района действует центр культуры и искусства «Авангард». В скором времени начнутся ремонт здания и благоустройство прилегающей территории.

«По программе «Мой район» отремонтировали детскую библиотеку на Воронежской и школу искусств «Родник». Полностью обновили в ней инструменты с мебелью. В 2010-м «Родник» признавали лучшим учреждением дополнительного образования в России», - добавил мэр.

Он напомнил также, что на территории района действует также известная хоккейная спортшкола олимпийского резерва «Русь» и бассейн «Шипиловский», в котором недавно также был проведен ремонт.

Собянин отметил, что продолжится благоустройство дворов, о котором просили жители Орехово-Борисова Южного.