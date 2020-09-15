РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Молодым жителям Подольска сотрудница молодежного центра «Максимум» раздала памятки по соблюдению правил дорожного движения в формате комикса, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудница молодежного центра «Максимум» Милена Рязанцева в Екатерининском сквере провела профилактическую акцию, посвященную соблюдению правил дорожного движения, под названием «Молодежь + ПДД = безопасность».

«Сентябрь - напряженное время на дорогах. Дети, подростки, да и в общем молодежь, вернулись с летнего отдыха: кто-то из загородных лагерей, кто-то из деревень. Так или иначе, утром, днем и вечером на дорогах вблизи колледжей, школ, детских садов можно увидеть буквально толпы молодежи, спешащие на учебу или обратно домой. Именно поэтому особое внимание в рамках акции уделили ребятам, учащимся вблизи автостанции «Подольск». Юным прохожим были выданы памятки ПДД в формате комикса, что позволит молодежи лучше запомнить правила поведения на дороге», - говорится в сообщении.