РИАМО - 15 сен. Московская область подготовилась к началу отопительного сезона, отопление включат в конце сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Во вторник во всех округах региона завершат ремонт и испытания тепловых сетей.

«С 15 сентября начинаются пробные топки. Просим жителей Подмосковья обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. При утечке необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», — говорится в сообщении.

Полностью отопление включат, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 8 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода ожидается после 28 сентября.

О включении отопления объявят главы городских округов при полной готовности объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону и при наступлении холодной погоды.

В Подмосковье проверили и подготовили около 2,5 тысяч котельных, порядка 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи многоквартирных домов, 158,6 тысячи километров электросетей, 57,8 тысячи километров газопроводов, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, более 30 тысяч километров водопровода и канализации.