РИАМО - 15 сен. В городском округе Красногорск из-за переустройства инженерных коммуникаций на участке реконструкции Путилковского шоссе на Спасо-Тушинском бульваре установили дорожные знаки в сторону выезда на шоссе, регулирующие автомобильное движение, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проезд автотранспорта осуществляется по двум полосам. Неправильно припаркованные машины, мешающие проезду транспорта, эвакуируют. Владельцев призвали не парковать авто на проезжей части.

«С 15 сентября в Путилкове частично ограничено движение на выезде из ЖК «Мортон» в районе Спасо-Тушинского бульвара. На данном участке ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые планируется завершить 30 сентября», - говорится в сообщении.

Чтобы попасть в ЖК «Мортон» или выехать из него, можно воспользоваться дополнительным проездом, находящимся напротив школы «Мозаика».