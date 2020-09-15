Изучение английского языка в современном мире актуально для людей самых разных возрастов и профессий. Чтобы освоить азы грамматики, поставить правильное произношение и расширить словарный запас, необязательно обращаться к преподавателям – достаточно отыскать подходящее пособие среди массы существующих на рынке. Простой метод, позволяющий сориентироваться в многообразии учебников, – выбрать те, которые пользуются признанием большинства. РИАМО и «Читай-город» составили подборку самых популярных пособий по изучению английского среди покупателей в сети.

Е.В. Окошкина «Английский разговорник»

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Отличным помощником в путешествии за границу станет «Английский разговорник» Е. В. Окошкиной в удобном формате, который не займет много места в чемодане. В нем читатель найдет полезные слова с практической понятной транскрипцией и типичные модели фраз, расположенные по тематическому принципу. Составить нужную фразу сможет любой человек, даже не владеющий английским – достаточно лишь найти необходимый раздел, например, «Знакомство» или «Ресторан». А избежать неловких ситуаций при живом общении поможет увлекательная страноведческая информация.

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Виктория Державина «Английский язык за 3 месяца»

сайт "Читай-Города"

Начать самостоятельное изучение английского языка или восстановить знания будет легко с самоучителем Виктории Державиной. Трехмесячный интенсивный курс поможет быстро освоить фонетические, грамматические и лексические аспекты языка. Особый акцент сделан на методике чтения и изучении новых слов, а также комментарии к словоупотреблению, с помощью которых удастся лучше понять лексику. Закрепить теоретические знания помогут упражнения и ключи для проверки в конце книги.

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Надежда Голицына «Английский язык. Фразовые глаголы»

сайт "Читай-Города"

Свободно говорить и читать на английском языке без знания фразовых глаголов практически невозможно. Надежда Голицына предлагает уникальную методику их запоминания, которая заключается в усвоении значения предлогов и наречий, известных также как послелоги. Больше не придется зазубривать каждый фразовый глагол – с книгой «Английский язык. Фразовые глаголы» легко научиться понимать общий смысл глагольного сочетания. А закрепить знания помогут упражнения.

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Виктория Державина «Английский язык. Тренажер по чтению»

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Чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда носители языка не понимают вашу речь и лишь удивленно качают головой, услышав ваш вопрос, необходимо работать над произношением. Лингвист и автор множества пособий по изучению английского языка Виктория Державина в своей книге «Английский язык. Тренажер по чтению» подробно рассматривает звуки и объясняет способ их произнесения. Натренировать артикуляцию и поставить правильное произношение помогут более 100 упражнений. Также в пособии представлены специальным образом составленные диалоги и фразы, с помощью которых легко получится развить навыки беглого чтения.

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В.М. Пронькина «2000 наиболее употребительных английских слов и выражений»

сайт "Читай-Города"

Книга «2000 наиболее употребительных английских слов и выражений» – незаменимый в изучении английского языка словарь. В нем содержится около 2 000 наиболее часто употребляемых слов и выражений, разделенных по темам. Это тот лексический минимум, без которого невозможно представить полноценное общение на иностранном языке. Пособие В.М. Пронькиной подойдет школьникам, студентам и даже преподавателям, а также тем, кто изучает английский язык самостоятельно.