РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске в переходе на одноименной железнодорожной станции удалят сырость и плесень, там уже исправили освещение, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По обращению администрации городского округа Подольск заказчик выполнения работ по реконструкции железнодорожной станции Подольск (дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД» (ДКРС) потребовала от генерального подрядчика СМТ-3 (филиал АО «РЖДстрой») приступить к устранению протечек перекрытий, удалению плесени, регулярной очистке турникетов, восстановлению освещения.

«Начаты работы по вскрытию мест протечек, ведется подготовка материалов и механизмов для выполнения работ по заделке швов и появившихся трещин специальным раствором. К удалению плесени и сырости планируется привлечь специализированную организацию и в течение трех недель выполнить эту работу. Также 12 и 13 сентября в ночное время проверили освещение и устранили недостатки», - говорится в сообщении.

Согласно утвержденному в 2016 году проекту планировки территории, на станции предусмотрено до 2024 года построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с устройством многоярусного паркинга на 1,3 тысячи машино-мест. В настоящее время рассматриваются поступающие от инвесторов предложения.