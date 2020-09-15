РИАМО - 15 сен. За последние сутки в Московской области от коронавируса вылечились еще 177 человек, всего с начала пандемии инфекцию победил 53 731 человек, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
Также за сутки выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. За все время в Подмосковье зарегистрировали 70 658 случаев инфицирования.
Еще за сутки зафиксировали смерть шести пациентов с положительным тестом на коронавирус. С начала пандемии в Подмосковье скончались 1255 человек.
В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
В регионе проходит вакцинация против гриппа. В этом году планируется привить 4,5 миллиона человек, в том числе один миллион детей. За прошедшую неделю вакцину получили 323 тысячи человек.
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Текстовая трансляция
15 СЕНТЯБРЯ
- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах
- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.
- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.
- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.
- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.
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