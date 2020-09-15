РИАМО - 15 сен. В Солнечногорске выставлены на торги 155 земельных участков для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, участки можно будет взять в аренду на 9-20 лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до начала ноября 2020 года. Годовая аренда участков составит от 190 тысяч рублей за 8,5 соток до 560 тысяч рублей за 15 соток.

«Так, например, в одной только деревне Мостки, расположенной в 50 километрах от МКАД, выставлено на торги 87 земельных участков. Дорога займет чуть более часа езды по трассе М-11 и Московскому малому кольцу А-107», — говорится в сообщении.

Также можно арендовать 30 участков земли в районе деревни Хоругвино, которая находится в 35 километрах от МКАД. Дорога займет около получаса через М-11 и по Московскому малому кольцу А-107.

Кроме того, если арендатор на участке построит дом и оформит на него право собственности, то сможет купить землю.