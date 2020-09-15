РИАМО - 15 сен. К открытию готовится обновленный стадион «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве, он является старейшим в муниципалитете и находится на улице Торфобрикетной, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам реконструкции на стадионе появилось игровое поле с искусственным покрытием и с подогревом, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину и в высоту. Кроме того, были возведены трибуны на 2,5 тысячи мест с навесом и подтрибунными помещениями, а также новый многофункциональный спортзал», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Прилегающую территорию стадиона благоустроили и озеленили. Реконструкцию проводили в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства бюджета.