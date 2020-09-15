РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Спасатель из Подольска во время раскопок обнаружил фрагменты самолета с останками летчика в Курской области и получил за это подарок, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«Находясь в очередном отпуске в родных краях, спасатель поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Михаил Кофанов в составе курского поискового отряда «Славяне» в Поныровском районе Курской области во время раскопок первым обнаружил фрагменты самолета Як-7Б с останками пилота. Кофанову как первому обнаружившему фрагменты самолета и останки пилота представители администрации Курской области вручили ценный подарок», ‒ сказал Леднев.

По номеру двигателя и надписи на крышке прибора установили имя пилота, им оказался младший лейтенант Михаил Петров 1920 года рождения, уроженец Горьковской области (в настоящее время Нижегородская) Павловского района. Он был летчиком 133-го истребительного авиаполка, который 11 июля 1943 года во время Курской битвы не вернулся с боевого задания.

Восемь Як-7Б 11 июля 1943 года вели воздушный бой с четырнадцатью Fw-190 и пять из них сбили. С этого задания не вернулись трое советских пилотов, в том числе и Петров. 9 сентября состоялось торжественное перезахоронение останков 105-ти солдат и офицеров Красной армии. После панихиды гроб с останками пилота отправили на родину героя в село Грудицино Павловского района Нижегородской области, где 11 сентября его захоронили земляки со всеми военными почестями.