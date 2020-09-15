РИАМО - 15 сен. В Московской области выявили 151 случай заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период эпидемии выявили 70 658 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Подмосковье скончались шесть пациентов с Covid-19, с начала пандемии умерли 1 255 человек.

По вопросам коронавируса в регионе работают горячая линия 8 800 550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сейчас в Подмосковье также проводят вакцинацию от гриппа. За минувшую неделю в Подмосковье от гриппа привились свыше 323 тысяч человек, при этом 5 тысяч человек сделали прививку в мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.