РИАМО - 15 сен. За неделю с 4 по 11 сентября на 46 объектах вдоль вылетных магистралей в Подмосковье навели порядок, инспекторы проверяли чистоту и качество благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«Наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 14, на Щелковском шоссе – пять», - говорится в сообщении.

Также нарушения ликвидировали на Горьковском, Пятницком, Егорьевском, Новорязанском, Ярославском и Симферопольском шоссе.

Специалисты привели в порядок десять территорий, прилегающих к объектам в полосе отвода, пять остановочных павильонов, четыре фасада зданий, шесть ограждений и другие объекты.