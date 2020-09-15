РИАМО - 15 сен. Выпускники детского технопарка «Изобретариум» в подмосковном Реутове в перспективе смогут получать рекомендации для внеконкурсного поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Предварительную программу сотрудничества реутовского «Изобретариума» и столичного вуза накануне обсудили глава городского округа Станислав Каторов и проректор МГИМО Сергей Шитьков. Предполагается, что разработанная воспитанниками и наставниками детского технопарка система виртуального обучения может быть интегрирована в учебный процесс вуза», - отмечается в сообщении.

Помимо этого, лучшие юные инженеры и конструкторы в будущем смогут получать рекомендации для поступления на технические факультеты МГИМО.

Реутовский технопарк «Изобретариум» уже сотрудничает с аэрокосмическим факультетом университета имени Баумана, также занятия со школьниками проводят ведущие специалисты расположенного в городе крупнейшего разработчика ракетно-космической техники АО «ВПК «НПО машиностроения».

В настоящее время в «Изобретариуме» занимаются 1824 ребенка, или каждый пятый школьник Реутова. Они посещают курсы программирования, робототехники, физики, электроники, проводят исследования в физико-биологической лаборатории, погружаются в виртуальную реальность и изучают действующие системы энергоэффективных установок.