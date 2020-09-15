РИАМО - 15 сен. По итогам аукциона на выполнение работ по завершению строительства пристройки на 400 мест к зданию МОУ «Лицей» на улице Володарского в Орехово-Зуевском городском округе контракт заключен с ООО «Элитспецстрой», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт на строительство здания с предыдущим подрядчиком расторгли в марте 2020 года из-за срыва сроков производства работ.

«Проектом предусмотрено возведение нового современного здания общеобразовательного учреждения для начальной школы, которое будет разделено на два блока – учебный и общешкольный», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках проекта также будут проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Здесь появятся игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Новое здание построят с учетом доступности для маломобильных групп населения. Закончить работы и ввести здание в эксплуатацию планируется в следующем году. Строительство предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры».