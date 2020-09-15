РИАМО - 15 сен. Примерно 14% добровольцев, которые получили прививку от Covid-19 в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах, сообщает ТАСС.
Он отметил, что вакцина прошла ряд клинических и доклинических испытаний и разработана на платформе, которая ранее уже использовалась для создания вакцин.
«У нас данные по этой платформе очень большие, и мы можем спокойно говорить о безопасности этого препарата. Но любой лекарственный препарат, который выходит в широкое применение, должен получить более подробные, детальные данные о (его - ред.) применении уже у большого количества пациентов с разными диагнозами, с разными состояниями иммунитета», – подчеркнул Мурашко.
По словам министра здравоохранения России, производство вакцины «Спутник V» идет по плану. Три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины.
«Идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», – добавил Мурашко.
Он заявил, что первая партия вакцины от Covid-19 сейчас доставляется во все регионы России. Первыми препарат получат медики, учителя и работники других профессий, которые много общаются непосредственно с населением.
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Текстовая трансляция
15 СЕНТЯБРЯ
- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах
- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.
- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.
- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.
- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.
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