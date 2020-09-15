РИАМО - 15 сен. Примерно 14% добровольцев, которые получили прививку от Covid-19 в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах, сообщает ТАСС.

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются», – сказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он отметил, что вакцина прошла ряд клинических и доклинических испытаний и разработана на платформе, которая ранее уже использовалась для создания вакцин.

«У нас данные по этой платформе очень большие, и мы можем спокойно говорить о безопасности этого препарата. Но любой лекарственный препарат, который выходит в широкое применение, должен получить более подробные, детальные данные о (его - ред.) применении уже у большого количества пациентов с разными диагнозами, с разными состояниями иммунитета», – подчеркнул Мурашко.

По словам министра здравоохранения России, производство вакцины «Спутник V» идет по плану. Три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины.

«Идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», – добавил Мурашко.

Он заявил, что первая партия вакцины от Covid-19 сейчас доставляется во все регионы России. Первыми препарат получат медики, учителя и работники других профессий, которые много общаются непосредственно с населением.

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