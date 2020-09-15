РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Во вторник культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей на показ фильма-сказки «Кащей бессмертный», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Начало в 19:00. Это советский полнометражный черно-белый художественный фильм, поставленный на студии «Союздетфильм» в 1944 году режиссером Александром Роу», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30. Вход свободный.