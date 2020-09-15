РИАМО – 15 сен. Модель Анастасия Решетова рассказала, что общается близко с Тимати после того, как они рассталась, по словам девушки, она с рэпером ведет общие дела, сообщает Газета.ru.

О том, что пара больше не живет вместе, стало известно на прошлой неделе. Об этом на своей странице в Instagram написала сама Решетова.

«То, что мы общаемся близко и после разрыва, — это нормально. Ведь у нас есть куча общих тем и дел, помимо Ратмирчика», — написала модель новый пост на своей странице Instagram.

При этом она отметила, что раньше не могла предположить, что когда-нибудь разведется с отцом своего ребенка. Решетова вспомнила, что пережила развод родителей, и добавила, что это было очень тяжело.

Решетова и Тимати встречались шесть лет, у них растет сын Ратмир. Также у Тимати есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.​