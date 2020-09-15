РИАМО – 15 сен. Юморист Гарик Харламов озвучит волка в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!», по мнению авторов проекта, голос шоумена известен как среди взрослых, так и детей, сообщает ТАСС.

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии - волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», - рассказала генеральный продюсер студии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Образ волка будет иметь более 50 вариаций.

«Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии», - сказал Харламов.

По его мнению, в мультфильме юмор построен на нелепых ситуациях. Он назвал этот жанр очень сложным.

Также Харламов подчеркнул, что в новой версии мультфильма также не будет диалогов. Зато будут запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций.