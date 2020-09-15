РИАМО - 15 сен. Рост числа случаев коронавируса в Москве объясним и зависит от многих факторов — увеличение количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также наступление холодов, сообщает операштаб столицы.

За последние сутки в столице выявили 730 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с 30 июня.

«В Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов в Москве возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день», - говорится в сообщении.

Жители столицы стали в два раза активней записываться на сдачу анализов на выявление коронавируса, а сами тест-системы стали более точные. Между тем, доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась.

Кроме того, в общественном транспорте с приходом осени вырос пассажиропоток, и увеличилось количество посетителей в других общественных местах. Число уникальных пассажиров общественного и личного транспорта выросло на 6 миллионов. Из других регионов вернулись работники на сезонный заработок.

Также возобновился внутренний туризм. С середины июня в Москве побывало более 1,5 миллионов туристов.

Нельзя недооценивать фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. При этом болезнь не становится агрессивнее. Около половины инфицированных болеют бессимптомно или в легкой степени. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%.

Тем не менее в столице готовы к любому сценарию. Более 60% коронавирусных больниц в мегаполисе свободны, есть все необходимые медикаменты и медоборудование.

Кроме того, в скором времени российская вакцина от Covid-19 будет доступна широкому кругу лиц.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.