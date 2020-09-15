РИАМО - 15 сен. Заключен контракт с компанией «Техно-Архитэк» на проектирование детсада в Кубинке на территории Одинцовского городского округа Московской области, здание рассчитано на 330 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В этом году мы приступаем к проектированию нового объекта образования, в следующем году начнем его строительство. <...> Ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Детский сад построят по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству, комфортности и безопасности дошкольного образовательного учреждения.