РИАМО - 15 сен. В городском округе Ступино Московской области закончили строительство главного корпуса крупного предприятия по производству сиропов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект по созданию двух производственных линий сиропов на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» реализует компания «Монэн Рус». В настоящий момент завершены работы по строительству корпуса здания, ведутся внутренние и внешние отделочные работы», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Монэн Рус» является дочерним предприятием французской компании Monin, которая занимается производством фруктовых пюре, топпингов, ликеров и сиропов премиального класса.

«Строительные работы были начаты в мае текущего года. Общий объем инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Мощность проекта – 8 миллионов бутылок сиропа и фруктово-ягодных наполнителей в год», – уточнил Разин.

Он добавил, что после запуска завода высокооплачиваемую работу получат более 50 жителей Ступина и соседних городских округов региона.

«Это будет первое предприятие в России французского производителя. Напомню, что всего в Московской области сиропы производят девять крупных компаний», – резюмировал Разин.

Он подчеркнул, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 – начало 2021 годов.