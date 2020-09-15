РИАМО - 15 сен. На станции второго Московского центрального диаметра Царицыно установили дополнительные указатели с информацией о пересадке на метро по просьбам пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего установили около 40 дополнительных элементов: направляющие стойки и 20 указателей выхода на платформу, в город и к одноименной станции Замоскворецкой линии метро», — говорится в материале.

Также для разделения пассажиропотока на дверях станции наклеили наклейки «Вход» и «Выход».

Новые указатели также появились на фонарных столбах на переходе между платформой Стрешнево МЦД-2, одноименной станцией МЦК и «Войковской» Замоскворецкой линии метро.

С открытия диаметров было установлено свыше 1,7 тысячи элементов навигации, в том числе указатели на время реконструкций, щиты с картами метро, МЦК и МЦД и списки станций.