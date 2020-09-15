РИАМО - 15 сен. За неделю с 7 по 11 сентября в Подмосковье на торги выставили 90 объектов: было объявлено о проведении 22 электронных аукционов и 68 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Коломне объявлен аукцион аренды земельного участка под объект торговли, также можно взять в аренду земельный участок под объект дорожного сервиса в Химках или же земельный участок под бытовое обслуживание в селе Красный путь в подмосковном Домодедове», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.